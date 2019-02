नई दिल्ली। बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने एक एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि यूपीए सरकार ने कभी आम आदमी के स्वास्थ्य की परवाह नही की। उन्होंने कभी हर घर में उजाला लाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने वादों के अलावा कुछ नहीं किया। लेकिन हमने आम आदमी के दर्द को समझा।

हमने अन्नदाता की तकलिफ को समझा है और उसको 500 रुपए हर महीना देने की घोषणा की है। वो हमारे अन्नदाता है और हमारी भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। एक छोटे किसान के लिए 6000 रुपए साल मायने रखते हैं।

आने वाले समय में माइक्रो सिचाई और आर्गेनिक खेती की बदौलत उनकी तकदीर को बदलने की कवायद हमारी सरकार करेगी।

