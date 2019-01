बेंगलुरु। कर्नाटक में जारी सियासी घमासान फिलहाल थमा नहीं है। जहां एक तरफ कांग्रेस और जेडीएस की शुक्रवार को हुई विधायक दल की बैठक में चार विधायकों के नहीं पहुंचने की खबर है वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने गुरुग्राम में रुके अपने विधायकों को वापस बुला लिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा ने अपने सभी विधायकों को बुला लिया है।

उन्होंने मीडिया से इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि हमारे विधायक दिल्ली से बेंगलुरु लौट रहे हैं। हम राज्य का दौरा कर अकाल की स्थितियों का जायजा लेंगे। हम इस सरकार को किसी भी कीमत पर अस्थिर नहीं करेंगे। कांग्रेस और जेडीएस को डरने की जरूरत नहीं है।

Former Karnataka CM and BJP leader BS Yeddyurappa, in Bengaluru: Our MLAs are returning to Bengaluru from Delhi. We will tour the state and analyse the situation of drought. We will not destabilize this govt at any cost. Congress and JDS need not worry. pic.twitter.com/gQyH4OaIoR

— ANI (@ANI) January 19, 2019