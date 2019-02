Weather Update : हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, निचले क्षेत्रो में बारिश की आशंका

मल्‍टीमीडिया डेस्‍क। बर्फबारी के बाद अभी शीतलहर कम नहीं हुई थी कि बारिश की आशंका फिर बन आई है। कुल्लू जिले में में भारी बारिश / बर्फबारी के मद्देनजर बंद होने के बाद 13 फरवरी को खुलने वाले स्कूलों को अब 18 फरवरी को खोला जाएगा।

आईएमडी के निदेशक मनमोहन सिंह ने जानकारी दी है कि 14 फरवरी को हिमाचल प्रदेश राज्य के ऊपरी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की संभावना है। राज्य के निचले इलाकों में ओलावृष्टि के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है।

इसी प्रकार मंडी और चंबा के स्कूल जो 13 फरवरी को क्षेत्र में भारी बारिश / बर्फबारी के बाद बंद होने के बाद खुलने वाले थे, अब 18 फरवरी को खुलेंगे।

उत्तराखंड में बीते तीन दिन से भले ही पारे में उछाल आया हो, लेकिन बुधवार रात से मौसम का मिजाज फिर बदल सकता है। देहरादून स्थित राज्य मौसम केंद्र के अनुसार गुरुवार और शुक्रवार को पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि के आसार बन रहे हैं।

मौसम के बदलते तेवरों को देखते हुए शासन ने 14 फरवरी को ऐहतियात बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले कुछ दिनों में तापमान में औसतन दो से तीन डिग्री की वृद्धि हुई है। मौसम ने राहत दी तो पहाड़ों में जनजीवन भी धीरे-धीरे सामान्य होने लगा है।

दिन में चटख धूप हल्की गरमाहट का एहसास करा रही है। देहरादून में न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री अधिक 10 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। नई टिहरी, उत्तरकाशी, मसूरी, नैनीताल और जोशीमठ जैसे स्थानों में भी पारा चढ़ने लगा है।

बावजूद इसके उत्तरकाशी जिले में मौसम की दुश्वारियों का सिलसिला जारी है। गंगोत्री हाईवे हर्षिल से आगे और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग फूलचट्टी के पास बंद है। सीमा सड़क संगठन की टीम सड़क खोलने का प्रयास कर रही है, लेकिन कई स्थानों पर बर्फ काफी ज्यादा है।

इसे काटने में समय लग रहा है। उधर, बुधवार को देहरादून व मसूरी में आसमान साफ रहने से लेकर आंशिक रूप से बादल छाये रहने के आसार है। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमश: 26 व 10 डिग्री सेल्सियस रहने की सभावना है।