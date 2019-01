मल्टीमीडिया। सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक अपनी कमाई बढ़ाने के लिए अब वॉट्सऐप के साथ नए प्रयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब व्हाट्सएप एक ऐसा काम करने जा रहा है जिसके बाद संभव हैं कि आपको भी परेशानी का सामना करना पड़े। जी हां, व्हाट्सएप के नए अपडेट के बाद आपको विज्ञापन देखने को मिलेंगे और यह आप शायद ही चाहेंगे कि आपके व्हाट्सएप पर विज्ञापन दिखे।

If Whatsapp starts putting ads on I will delete the APP and shift all my chats on Telegram Simple as that. I'd be also happy if someone with guts comes out with an improved ads free social platform I'm utterly annoyed to play the product on the Facebook marketplace #socialmedia pic.twitter.com/154ryH65Ne

— Alfama (@Alfama_goa) 31 December 2018