कोलकाता: चलती ट्रेन में बच्चे का जन्म, दादा ने दिया 'दीनदयाल' नाम

कोलकाता। ट्रेन में सफर कर रही एक महिला ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया स्टेशन पर एक बच्चे को जन्म दिया। इस खबर से खुश होकर नवजात के दादा ने उसका नाम जनसंघ को खड़ा करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर 'दीनदयाल' रख दिया।

आपको ये जानकार हैरानी होगी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म भी रेलवे स्टेशन पर ही हुआ था। इस ट्रेन से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल भी सफर कर रहे थे। जैसे ही उन्हें इस बात का पता चला, वो परिवार के पास पहुंचे और उन्हें बधाई दी। मां और शिशु दोनों फिलहाल स्वस्थ हैं।

West Bengal: Woman delivers baby onboard train at Purulia station. Grandfather names baby 'Deendayal' after Jana Sangh leader Deendayal Upadhyay who too was born on a station. Union Minister Arjun Meghwal was also a passenger in the train and congratulated the family pic.twitter.com/jsJdIMWNlQ

