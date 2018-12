लखनऊ। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को लखनऊ में थे। वे यहां ट्रामा सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे थे। जिस वक्त सीएम आदित्यनाथ ट्रामा सेंटर का निरीक्षण करने के लिए गाड़ी से उतर रहे थे, उसी वक्त अचानक एक महिला मदद की गुहार लेकर उनके पास आई और पैरों में गिर गई।

#WATCH: UP CM Yogi Adityanath directs KGMU Trauma Centre officials to take action after a woman rushed up to him to seek financial help for her brother's treatment while the CM was on a visit to the Trauma center in Lucknow. pic.twitter.com/JMCOrJiPYF

— ANI UP (@ANINewsUP) December 21, 2018