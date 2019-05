मल्टीमीडिया डेस्क। UIDAI ने आधार कार्ड बनवाने और उसे अपडेट करने के लिए कईं ऑप्शन्स दे रखे हैं। इसी बेहद महत्वपूर्म डॉक्यूमेंट Aadhaar कार्ड को लेकर हाल ही में खबर आई थी कि अगर आप अपना आधार कार्ड यूज नहीं करते तो यह डीएक्टिवेट हो सकता है। इसके बाद से ही कई लोग परेशान भी नजर आए।

हालांकि, आपको बता दें कि आधार कार्ड के डीएक्टिवेट होने की सारी खबरें केवल अफवाह हैं। आधार कार्ड बनाने वाली UIDAI ने खुद इस तरह की खबरों को फर्जी करार दिया है। मीडिया में एक के बाद एक आ रही आधार के डीएक्टिवेट होने की खबरों के बाद UIDAI ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर इस तरह की खबरों को फर्जी और अफवाह करार दिया है।

इसमें एक तस्वीर के साथ UIDAI ने लिखा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। अगर आप अपना आधार कार्ड यूज नहीं करते तो यह डीएक्टिवेट नहीं होगा। UIDAI आधार से जुड़ी किसी सेवा का उपयोग ना करने पर आधार को डीएक्टिवेट नहीं करता। यह एक पूरी उम्र तक चलने वाला पहचान पत्र है।

#AadhaarMythBuster

Not using your Aadhaar for any service will NOT LEAD TO DEACTIVATION. Do not believe on any such false rumors or reports. pic.twitter.com/68hmk1gLNw

— Aadhaar (@UIDAI) 15 May 2019