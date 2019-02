नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के चलते अब राजनीतिक दलों द्वारा वोटरों को लुभाने की कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूथकॉन 19 कार्यक्रम में 3 हजार वोटरों को संबोधित किया। मोदी ने इस दौरान पिछले पांच साल में एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाईं।

PM at #CREDAIYouthCon2019: Amethi blindly trusted Namdar family, gave them love & support. In one the Dalit localities, there were no houses even after being allocated under Saansad awas scheme. Finally, under Pradhanmantri Awas Yojna, houses are being built, toilets being built. pic.twitter.com/pk3MZ2bMEq

— ANI (@ANI) February 13, 2019