2017 Alwar Mob Lynching: साल 2017 में अलवर के पहलू खान की भीड़ ने तब पीट-पीट कर हत्या कर दी थी, जब वह गाड़ी में मवेशी को ले जा रहा था। गोतस्करी के संदेह में गौरक्षकों ने पहलू खान की पिटाई की थी जिसके बाद अस्पताल में पहलू खान की मौत हो गई थी। अब गोतस्करी के मामले राजस्थान पुलिस ने पहलू खान के खिलाफ में चार्जशीट दाखिल कर दी है।

एएनआई के मुताबिक चार्जशीट में पहलू खान पर राजस्थान गोजातीय पशु (वध निषेध और अस्थायी प्रवासन या निर्यात पर प्रतिबंध) एक्ट, 1995 और रूल्स, 1995 की धारा 5, 8 और 9 के तहत आरोप लगाए गए हैं।

पुलिस की चार्जशीट को लेकर असदउद्दीन औवेसी पर सवाल उठाए है। इसी बीच बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा की प्रतिक्रिया आई है। आहूजा ने कहा कि पहलू खान, उनके भाई और बेटे आदतन अपराधी थे और लगातार गौ तस्करी में शामिल थे। गौ रक्षक और हिंदू परिषद पर लगाए गए सभी आरोप गलत थे।

आहुजा के मुताबिक पहलू खान के वाहन को स्थानीय लोगों ने पकड़ा जिसमें वे गायों की तस्करी कर रहे थे और उन्होंने ही उसे रोका था। पुलिस हिरासत में पहलू खान की मौत हुई, स्थानीय लोगों ने उसे नहीं पिटा। अब उसके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है, तो कांग्रेस श्रेय ले रही है। लेकिन कांग्रेस ने तब पहलू के परिवार की आर्थिक रूप से मदद दी थी।

