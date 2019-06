जोधपुर। जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को काले हिरन के अवैध शिकार मामले में फर्जी हलफनामा प्रस्तुत करने के मामले में बरी कर दिया। यह तब हुआ जब उन्होंने कथित तौर पर अपने लाइसेंस और अपने हथियारों के दस्तावेज खो दिए थे। हालांकि लाइसेंस रिनुअल के लिए भेजा गया था। सलमान के वकील ने दलील दी कि उनका इरादा गलत हलफनामा जमा करने का नहीं था। बता दें कि सलमान पर आरोप था कि उन्होंने साल 2006 में कोर्ट में झूठा हलफनामा पेश किया कि उनके हथियार का लाइसेंस खो गया है।

Jodhpur Court acquits Salman Khan in case against him for submitting fake affidavit in the black buck poaching case that he lost the license documents of his weapons, though the license were sent for renewal. Salman's counsel argued his intention wasn't to submit false affidavit pic.twitter.com/KtduJXhTyq

