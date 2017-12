अलवर। गो तस्करी और गोकशी को लेकर भाजपा विधायक का विवादित बयान सामने आया है। भाजपा विधायक ज्ञान देव आहूजा ने सोमवार को विवादित बयान दिया और कहा कि गो तस्‍करी, गोकशी करोगे, तो यूं ही मरोगे।

गौरतलब है कि शनिवार को अलवर जिले के रामगढ़ इलाके में ग्रामीणों ने जाकिर खान नाम के एक शख्‍स की बुरी तरह से पिटाई कर दी थी। वह गायों से भरे एक ट्रक के साथ पकड़ा गया था।

"Gau taskari, Gaukashi karoge to yun hi maroge" says BJP MLA Gyan Dev Ahuja on the incident of alleged beating up of cow smugglers in Alwar, Rajasthan pic.twitter.com/DpQAdqwSIT

— ANI (@ANI) 25 December 2017