यूरिया की कमी को लेकर भाजपा का ट्विटर हमला, आंकड़ों से दिया जवाब

जयपुर। राजस्थान और मध्य प्रदेश में यूरिया की कमी को लेकर कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोप का जवाब देते हुए शनिवार को भाजपा की ओर से ट्विटर हमला किया गया। ट्वीट में इस बात का दावा किया गया कि केंद्र सरकार की ओर से यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है।

यूरिया की कमी को लेकर दो दिन पूर्व राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार ने राजस्थान के हिस्से का यूरिया हरियाणा को दे दिया और यहां जानबूझकर यूरिया की कम आपूर्ति की जा रही है। इसके जवाब में भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा ने ट्वीटर पर आंकड़े जारी किए हैं, और यह लिखा है कि देश में राजस्थान और मध्य प्रदेश में खपत से ज्यादा यूरिया दिया गया है।

जारी आकड़े में लिखा है कि राजस्थान में 2.6 लाख मिट्रिक टन यूरिया दिया गया है, जबकि, 2.31 लाख मिट्रिक टन यूरिया की बिक्री हुई है। वहीं, 0.29 लाख मिट्रिक टन यूरिया सरप्लस में होने की बात लिखी है। साथ ही मध्यप्रदेश में 2.75 लाख मिट्रिक टन यूरिया उपलब्ध होने और 1.85 लाख मिट्रिक टन यूरिया की बिक्री होने की बात कही है।

Loot of urea in Madhya Pradesh and Rajasthan.



Where is the surplus urea going? #UreaChorCongress pic.twitter.com/KDVe8l40e9 — BJP (@BJP4India) December 28, 2018

यहां भी 0.90 लाख मिट्रिक टन यूरिया सरप्लस होने की बात कही है। इस पोस्ट में भाजपा ने सवाल भी किया है कि सरप्लस यूरिया कहां गया। इसी प्रकार एक अन्य पोस्ट में लिखा है कि दिसंबर 2018 तक पूरे भारत में 33.07 लाख मिट्रिक टन यूरिया की जरूरत रही है। जबकि, देशभर में सप्लाई 36.20 लाख मिट्रिक टन रही है।

The given data makes it clear that the Union Government has been taking proactive measures to ensure adequate supply of urea in Rabi season 2018-19 to all States and there is sufficient stock available at the State level. #UreaChorCongress pic.twitter.com/oKhvDAhp8u — BJP (@BJP4India) December 28, 2018

यह भी कहा गया है कि रबी सीजन 2018-19 के लिए पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। भाजपा की ओर से किए गए तीसरे पोस्ट में लिखा गया है कि देश में कहीं भी यूरिया की कमी नहीं है। फर्टिलाइजर कंपनियां हर राज्य के संपर्क में हैं।

There is no shortage of urea in the country or any of the states, as being reported in the media. The Department of Fertilizers is in regular touch with all the States, Railways and fertilizer companies and monitoring the situation closely on day-to-day basis. #UreaChorCongress pic.twitter.com/ld4fB3sHLf — BJP (@BJP4India) December 28, 2018

गौरतलब है कि राजसथान में चुनाव पहले से ही यूरिया की कमी बनी हुई है और किसानो को लाइनों में लग कर यूरिया लेना पड़ रहा है।