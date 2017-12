राजस्थान हादसा: बाबा से इलाज करने जा रहे थे हादसे के शिकार लोग

सवाई माधोपुर। राजस्थान में शनिवार को सवाई माधोपुर में बनास नदी में बस गिरने से 32 लोगों की मौत हो गई। हादसे में मरने वालों में से 18 लोगों की शिनाख्त हो चुकी है जिनमें से 7 सवाई माधोपुर के वहीं बाकि लोग यूपी और मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। दुर्घटना में कई अन्य घायल हुए हैं जिनका इलाज जारी है।

इस बीच पुलिस ने बताया कि बस में सवार अधिकतर लोग घटना स्थल से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित मलारणा चौड़ गांव में बने एक आश्रम में जा रहे थे। आश्रम में रहने वाले एक साधु हर शनिवार को कई जटिल बीमारियों का मुफ्त में इलाज करता है इस तरह की जानकारी पुलिस को मिली है। यह भी बताया जा रहा है कि इन बाबा का आश्रम कुछ दिन पहले ही प्रशासन ने बंद कराया था। कुछ दिन पहले ही यह आश्रम फिर से खोल लिए गया था।

दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि ओवरटेक करने के चक्कर में बस ओवरस्पीड हुई और नदी पर बनी पुलिया को तोड़ती हुई नीचे जा गिरी। बस में करीब 35-40 लोग बैठे थे। हादसा सवाई माधोपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर लालसोट-कोटा हाइवे पर हुआ। दुर्घटनाग्रस्त बस में सवार लोग धार्मिक यात्रा पर जा रहे थे। मरने वालों में सात लोग मध्य प्रदेश के भी बताए जा रहे हैं। बस को नदी से निकाल लिया गया है।

हादसे की सूचना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सरकार के उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत को मौके पर भेजा है।

Rajasthan: #Visuals from the site of accident in Dubi, Sawai Madhopur ; 12 people dead, 24 injured after a bus carrying passengers fell of a bridge into a river pic.twitter.com/7pruEkOjmc

— ANI (@ANI) 23 December 2017