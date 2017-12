वाल्मिकी समाज के खिलाफ कमेंट करके ऐसे फंसे सलमान और शिल्पा शेट्टी

जयपुर। फिल्म अभिनेता सलमान खान राजस्थान में फिर एक केस में फंस गए है। वाल्मिकी समाज के खिलाफ टिप्पणी के मामले में चूरू जिले में सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

एक टीवी इन्टरव्यू के दौरान सलमान खान और शिल्पा राज कुन्द्रा द्वारा वाल्मिकी समाज के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी के बाद यह केस दर्ज हुआ है। इस बयान से आक्रोशित वाल्मिकी समाज के युवक अशोक पंवार ने समाज के लोगों के साथ कोतवाली थाने पहुंचकर दोनों के खिलाफ परिवाद दिया।

कोतवाली थाना पुलिस ने अशोक पंवार के परिवाद पर सलमान खान और शिल्पा राज कुन्द्रा दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 क और एससी एक्ट की धारा 3 (1)( द)(प) के अर्न्तगत मामला दर्ज किया है।

Mumbai: Complaint registered against Salman Khan & Shilpa Shetty Kundra for humiliating & insulting the entire community of scheduled caste by using the word 'Bhangi' in a TV show.

