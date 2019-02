जयपुर। गुरुवार को जम्‍मू-कश्‍मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में राजस्थान के भी पांच जवान शहीद हो गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर शहीदों को सलामी दी और उन्हें खोने का दुख जताया है। शहीदों में कोटा के हेमराज मीणा, जयपुर के शाहपुरा के रोहिताश लांबा, धौलपुर के भागीरथ सिंह, भरतपुर के जीतराम गुर्जर और राजसमन्द नारायण गुर्जर शामिल हैं। पुलवामा के अवंतीपोरा में राष्‍ट्रीय राजमार्ग पर विस्‍फोटकों से भरी गाड़ी को सीआरपीएफ की बस से भिड़ा दिया गया। बस में कुल 44 जवान सवार थे। जैश-ए-मोहम्‍मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और इस आत्मघाती आतंकी हमले को आदिल अहमद डार ने अंजाम दिया।

My humble salute to #Rajasthan’s bravehearts, Rohitash Lamba, Hemraj Meena, Bhagirath Kasana n Narayan Gurjar, who made the supreme sacrifice in #PulawamaTerrorAttack. We all stand with their families in this moment of grief n pray that God give them strength to bear this loss..

