रणवीर सिंह ने सोमवार को एक फोटोग्राफ पोस्ट किया था जिसमें वह राजस्थान के पुलिसकर्मियों के साथ खड़े पोज दे रहे थे। उन्होंने राजस्थान पुलिस को उनके सपोर्ट के लिए शुक्रिया कहा लेकिन उन्हें राजस्थान पुलिस की तरफ से जो जवाब मिला उन्होंने इसकी कभी उम्मीद नहीं की होगी।

राजस्थान पुलिस ने अपने जवाब में बॉलीवुड 'तड़का' लगाने का फैसला किया और बड़ी ही फिल्मी स्टाइल में रणवीर सिंह के ट्वीट को रिस्पॉन्ड किया। इस ट्वीट में गली बॉय, बाजीराव मस्तानी से लेकर सिंबा और बैंड बाजा बारात सभी शामिल थे और साथ ही दीपिका पादुकोण को भी भूले नहीं।

उन्होंने शेयर किया कि रणवीर के साथ होना कितना आनंद देता है और यह भी बताया कि अगली बार जब वह राजस्थान में अपनी पत्नी और बॉलीवुड सुपरस्टार दीपिका पादुकोण के साथ होंगे तो लोग बैंड बाजा बारात के साथ स्वागत करेंगे।

राजस्थान पुलिस ने ट्वीट किया, 'रणवीर आप गली ब्वॉय की तरह आए लेकिन बहुत कुछ साबित हुए- बाजीराव मस्तानी और आखिर में सुपर कॉप सिंबा। आपके साथ होना हमेशा शानदार होता है। अगली बार जब आप दीपिका पादुकोण के साथ राजस्थान आएंगे तो यहां के लोग बैंड बाजा बारात से आपका स्वागत करेंगे।'

You came like a #GullyBoy .@RanveerOfficial but turned out you were much more - Bajirao Mastani, & eventually a super cop #Simba. Always a delight to be with you. Next time you are in Raj with @deepikapadukone, people will come with Band Baaja Baraat. @JalorePolice @MumbaiPolice https://t.co/hMmghp0Mcp

