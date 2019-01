जयपुर। राजस्थान में स्वाइन फ्लू इस साल फिर कहर ढाता दिखाई दे रहा है। प्रदेश में अब तक 1 हजार से ज्यादा स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं। मौत के इस बुखार ने प्रदेश में अब तक 40 जानें ले ली हैं। वहीं राजस्थान स्वास्थ्य विभाग को गुरुवार को स्वाइन फ्लू के 65 नए मरीज मिले हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 1036 स्वाइन फ्लू पॉजीटिव मामले मिल चुके हैं।

According to Rajasthan Health Department: 65 cases of Swine Flu were found positive across the state today. One death was reported in Churu. Till now, total 1036 cases of Swine Flu have been found positive & 40 deaths have been reported in the state.

