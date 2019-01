रवि उपाध्याय, कुंभ नगर। कुंभ के पहले शाही स्नान में अखाड़ों का वैभव देख सूर्यदेव भी चमत्कृत हो उठे। सुबह 6.20 बजे महानिर्वाणी अखाड़े के महात्माओं के संगम में डुबकी लगाने के करीब 25 मिनट बाद सूर्यदेव ने लालिमा बिखेरी।

संतों का स्नान निर्विंघ्न कराने को सूर्यदेव दिनभर चमकते रहे। सुहावने मौसम की वजह से श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में संगम में डुबकी लगाने और संतों का आशीर्वाद लेने पहुंचे। अखाड़ों के शाही स्नान में अबकी नई रंगत दिखी। महिला नागा संन्यासियों ने भी बड़ी संख्या में डुबकी लगाई और सामूहिक रूप से फोटो भी खिंचवाई।

Prayagraj: 33,000 earthen lamps lighted at #KumbhMela for construction of Ram Temple; a saint, Moni Maharaj, says, "We'll light total 11 lakh lamps in a month. We believe that the construction of Ram Temple will start immediately after the conclusion of Kumbh" pic.twitter.com/wf3duPtKJd

— ANI UP (@ANINewsUP) 15 January 2019