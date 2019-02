कोलंबो। श्रीलंका के क्रिकेटर एंजेलो परेरा ने एक ऐसा काम कर दिखाया है जो दुनिया के बड़े-बड़े क्रिकेटर नहीं कर सके। एंजेलो परेरा ने जो उपलब्धि हासिल की है वो उनसे पहले दुनिया में सिर्फ एक ही क्रिकेटर कर पाया था। एंजेलो परेरा ने एक प्रथम श्रेणी मैच में में दो-दो दोहरे शतक लगाने का कमाल किया है।

प्रथम श्रेणी क्रिकेट इतिहास में सिर्फ दूसरी ही बार ऐसा हुआ है जब किसी खिलाड़ी ने एक मैच में दो-दो दोहरे शतक जड़े हैं। एंजेलो परेरा ने यह कारनामा नॉन्डेस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब और सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब के बीच खेले गए चार दिन के मुकाबले में किया। परेरा ने इस मैच में 201 और नाबाद 213 रन बनाए।

सिर्फ दूसरी बार हुआ ऐसा

एंजेलो परेरा से पहले साल 1938 में ऑर्थर फैग ने केंट के लिए बल्लेबाजी करते हुए एसेक्स के खिलाफ एक मैच की दोनों पारियों में 244 और 202* की पारियां खेली थीं। और अब एंजेलो परेरा ने यह कारनामा कर दिखाया है।

एंजेलो परेरा ने यह कारनामा 31 जनवरी से 3 फरवरी तक कोलंबो में सुपर 8 प्रीमियर लीग टूर्नामेंट ए श्रेणी में किया। इस प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट में तय अवधि के दौरान नॉन्डेस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब और सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब के बीच चारदिनी मुकाबला खेला गया। नॉन्डेस्क्रिप्ट्स ने पहले बल्लेबाजी की. और क्लब की तरफ से एंजेलो परेरा ने सबसे ज्यादा 201 रन बनाए।

Angelo Perera of NCC scored a double ton against SSC at P Sara Oval, Colombo in Major League Tournament 2018/19 - Super Eight stage. His 201 runs brings the NCC Scoreboard to 444. It includes 20 Fours & 1 Six. #TeamBatsman @gamhewage @angiperera pic.twitter.com/H48pypniUd

नॉन्डेस्क्रिप्ट्स क्लब के 444 के स्कोर के जवाब में सिंहली क्लब की टीम 480 रन बनाकर आउट हो गई। इसके बाद अगली पारी में जो हुआ, वह दोनों टीमों तो क्या, किसी ने भी नहीं सोचा था। दूसरी पारी में भी एंजेलो परेरा ने 268 गेंदों पर नाबाद 213 रन जड़ डाले। और इसी के साथ ही किसी प्रथम श्रेणी मैच में परेरा दो दोहरे शतक बनाने वाले करीब फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतिहास के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बन गए।

Record Alert : NCC Captain Angelo Perera becomes the first Sri Lankan first class cricketer to score 2 Double hundreds in the same match. 201 & 213* (still batting) against SSC. He is also possibly the 2nd Cricketer ever to achieve this stupendous feat in First Class Cricket pic.twitter.com/nXVs0Vg3fM

