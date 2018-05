रोनाल्डो से मिले बॉलीवुड के 'अर्जुन', Selfie शेयर करते हुए लिखी ये बात

नई दिल्ली। बहन सोनम कपूर की शादी में अपने अलग अंदाज से सबका दिल बहलाने वाले बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर दोबारा अपने काम में जुट गए हैं।

काम के दौरान ही अर्जुन कपूर की दुनिया से सबसे शानदार स्ट्राइकर में शुमार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ सेल्फी लेते नजर आए। दरअसल अर्जुन कपूर इन दिनों स्पेन में है। यहां स्पेनिश प्रीमियर लीग के एक प्रोग्राम के लिए उन्हें बुलाया गया है। इसी दौरान अर्जुन कपूर ने रियल मैड्रिड के मशहूर स्ट्राइकर के साथ सेल्फी लेते नजर आए।

इस दौरान दोनों के बीच फुटबॉल को लेकर भी लंबी बातचीत हुई। अर्जुन कपूर रियल मेड्रिड और लिवरपूल के बीच होने वाले चैंपियंस लीग के फाइनल मुकाबले को भी देखेंगे, जिसमें रोनाल्डो भी खेलेंगे। अर्जुन ने रोनाल्डो को भारत आने का भी न्योता दिया। अर्जुन कपूर ने रोनाल्डो को बताया कि भारत में उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। अर्जुन ने उन्हें भारत आने का न्योता देते हुए कहा कि भारतीय फैन उन्हें बहुत प्यार करते हैं और उन्हें भारत आना चाहिए।

अर्जुन के न्यौता देने पर रोनाल्डो ने भी सहमति जताई है और उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि भारत के लोग उन्हें बेहद पसंद करते हैं इसलिए वो भी भारत आना चाहते हैं।

स्पेन ट्रिप से पहले अर्जुन ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को इसकी जानकारी दी। अर्जुन यहां एक ट्रैवलॉग का हिस्सा होंगे। इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। इन तस्वीरों में वो एयरपोर्ट पर खड़े नजर आ रहे हैं और उनके पीछे कैमरा लगा है। वहीं एक तस्वीर में वो मेड्रिड के एक स्टेशन पर फोन पर बात करते दिख रहे हैं।

पंजाब में विपुल शाह की फिल्म नमस्ते इंग्लैंड की शूटिंग करने के बाद अर्जुन कपूर अपनी को-स्टार परिणीति चोपड़ा के सात पेरिस पहुंच गए हैं। यहां फिल्म का बाकी बचा हिस्सा शूट होगा। फिल्म क्रू जहां पेरिस में तैयारियां कर रहा है। उस बीच अर्जुन स्पेन पहुंच गए। अर्जुन कपूर सेविल में चैंपियंस लीग का मैच देखने के बाद नमस्ते इंग्लैंड की शूटिंग के लिए पेरिस पहुंचेंगे।

— Parineeti Chopra (@ParineetiChopra) 15 May 2018