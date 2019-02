कैनबरा। श्रीलंका के दिमुथ करुणारत्ने ने हॉस्पिटल से लौटकर रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में पहली पारी में फिफ्टी पूरी की। करुणारत्ने को शनिवार को पैट कमिंस की बाउंसर गर्दन पर लगी थी जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था।

करुणारत्ने रविवार को मैदान पर उतरे और उन्होंने फिफ्टी पूरी की। वे 59 रन बनाकर मिचेल स्टार्क की गेंद पर गली में कर्टिस पैटरसन को कैच थमा बैठे।

यह अनुभवी सलामी बल्लेबाज शनिवार को जब 46 रन पर खेल रहा था तब पैट कमिंस की उठती हुई गेंद उनकी गर्दन के पास लगी और वे मैदान पर गिर पड़े थे। वह लगभग दस मिनट तक मैदान पर लेटे रहे और बाद में उन्हें स्ट्रेचर पर बाहर ले जाया गया था। इसके बाद मैदान पर अफरा-तफरी मच गई और इस घटना को देख ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ी भयभीत हो गए।

इसके बाद उनकी चोट का स्कैन किया गया और सब कुछ ठीक पाए जाने पर उन्हें खेलने की अनुमति दी गई। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को कहा कि ‘श्रीलंका क्रिकेट ने उन्हें खेलने के लिए अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा है कि यह मस्तिष्काघात का मामला नहीं है।’

JUST IN: @OfficialSLC confirm Dimuth Karunaratne has been cleared to bat today after yesterday's head knock #AUSvSL https://t.co/TZj1aFvmjA pic.twitter.com/3R0XNdB8BQ

इससे पहले श्रीलंका क्रिकेट ने सुबह ट्वीट करके कहा था कि करुणारत्ने को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है क्योंकि जांच से पता चला है कि सभी परिणाम सामान्य हैं।

Opener Dimuth Karunaratne has been released from the hospital, as investigations have shown that the ‘results are normal’.

Karunaratne, however,will have to undergo a concussion test tomorrow morning; before making a decision on his availability for the rest of the match. #AUSvSL

— Sri Lanka Cricket (@OfficialSLC) February 2, 2019