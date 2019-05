काबुल (एजेंसी)। पिछले सप्ताह काबुल में AK 47 की धांय धांय सुनी गई लोगों को लगा कि शायद आतंकी हमला हो गया है.. क्योंकि इस देश ने युद्ध की लंबी त्रासदी झेली है। लेकिन दरअसल बंदूक की ये धांय-धांय क्रिकेट टीम की शानदार जीत की खुशी की थी। इस देश के क्रिकेटप्रेमी विश्व कप के पहले हुए अभ्यास मैच में अफगानिस्तान की पाकिस्तान पर जीत का जश्न मना रहे थे। रात में ही बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले और उन्होंने खुशी मनाई। एक हाथ में अफगानिस्तान का झंडा और दूसरे हाथ में AK47 लेकर लोगों ने जमकर फायरिंग कर अपनी खुशी का इजहार किया।

पाकिस्तान पर जीत के बाद अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की वो रात पिस्टल, शॉटगन और AK 47 से गूंज उठी। पाकिस्तान पर मिली ये जीत केवल खेल तर सीमित नहीं रही, ऐसा लगा मानों यहां के लोगों को जिंदगी जीने और खुशी मनाने का बड़ा मौका मिल गया। लगातार युद्ध और आतंक के जख्म झेल रहे इस देश में लगा कि समय और माहौल बदल गया है।

बता दें कि अफगानिस्तान ने अभ्यास मैच में पाकिस्तान को 47.5 ओवरों में 262 रनों पर आउट किया। बाद में हसमतुल्लाह शाहिदी की नाबाद 74 रनों की पारी के दम पर 49.4 ओवरों में 7 विकेट खोकर जीत हासिल की।

Afghanistan's fans know how to celebrate a victory!







Some of them perform the 'Champion Dance' after their narrow win over Pakistan 🕺 🕺 @DJBravo47, what do you think? pic.twitter.com/GPzf0Y3N5T

