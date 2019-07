किनरारा ओवल (कुआलालम्पुर)। एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) ईस्टर्न रीजन 2019 में नेपाल और हांगकांग के बीच महत्वपूर्ण मुकाबला शुरू होने से पहले ऐसा गजब वाकया हुआ कि कुछ समय के लिए सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई। दरअसल इस मैच की शुरुआत में टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया तो जमीन पर गिरने के बाद वो खड़ा ही रह गया। ये देखकर मैच अधिकारी और दोनों टीमों के कप्तान हैरान रह गए और सभी की हंसी निकल गई। इसके बाद दोबारा टॉस कराया गया और मैच आगे बढ़ा।

🧐 How often do we see this?

The toss in the finals of the #U19ER had to be redone as the coin wouldn't budge either way! #NEPvHK pic.twitter.com/sEIK1DZE1f

— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) 9 July 2019