मुंबई। महेंद्र सिंह धोनी के ग्लव्स पर बलिदान बैज का मामला अब पूरी तरह खत्म हो गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की प्रशासकों की समिति (सीओए) के प्रमुख विनोद राय ने साफ कह दिया है कि इस मामले में भारतीय टीम आईसीसी के नियमों का पालन करेगा। बकौल विनोद राय, हम किसी नियम के खिलाफ नहीं जाएंगे। इस मामले में हमारा रुख बिल्कुल साफ है। इससे पहले आईसीसी ने धोनी के ग्लव्स को लेकर बनीं विवाद की स्थिति पर बीसीसीआई की अपील रद्द कर दी थी। आईसीसी ने धोनी के बलिदान बैज लगे ग्लव्स पहनने को नियम का उल्लंघन मानते हुए कहा कि धोनी के इस तरह के ग्लव्स पहनने की इजाजत नहीं है क्योंकि वे नियम के तहत नहीं है। फिलहाल अब धोनी अगले मैचों से बलिदान बैज लगे ग्ल्वस नहीं पहन पाएंगे।

बता दें कि आईसीसी ने बीसीसीआई की अपील पर कहा था कि धोनी के बलिदान बैज को लेकर पुनर्विचार किया, लेकिन पाया कि ये नियम के तहत नहीं है। धोनी ने इंग्लैंड में चल रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच में ऐसा ग्लव्स पहना था जिस पर बलिदान बैज अंकित था। इसे लेकर आईसीसी ने आपत्ति दर्ज कराई थी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में उन्हें इसे हटाने का निर्देश दिया था।

इसके बाद धोनी के पक्ष में सोशल मीडिया में जमकर माहौल बना था। बीसीसीआई भी खुलकर धोनी के पक्ष में आ गया था। बीसीसीआई प्रशासकों की समिति के प्रमुख विनोद राय ने बताया कि इस बलिदान बैज से आईसीसी के किसी नियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है और बीसीसीआई ने इसकी अनुमति के लिए गुजारिश की थी।

COA Chief, Vinod Rai on 'Balidaan' insignia on wicket-keeper MS Dhoni's gloves: Our stand is very clear, we will conform with ICC (International Cricket Council) norms. We don't want to go against any norms, we are a sporting nation. (file pic) pic.twitter.com/dazvZv9GHe

