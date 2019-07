बर्मिंघम। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मुकाबला जारी है। ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट जल्दी ही खो दिए हैं और वो संकट में है। मैच के दौरान इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की एक तेज बाउंसर ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी को लगी और कैरी घायल हो गए।

बता दें कि पारी का 8वां ओवर आर्चर डाल रहे थे। इस ओवर की अंतिम गेंद उन्होंने बाउंसर फेंकी, जो सीधे एलेक्स कैरी के हेलमेट से होते हुए उन्हें ठुड्डी पर जा लगी। गेंद की रफ्तार इतनी तेज थी कैरी का हेलमेट गिर गया और गेंद से उनके मुंह पर कट लग गया। ये चोट इतनी गंभीर थी खून आने लगा। इंग्‍लैंड के खिलाड़ी और साथी बल्‍लेबाज स्‍टीव स्मिथ तुरंत उनकी ओर मदद के लिए दौड़े। कैरी ने तुरंत हेलमेट उतारा और मेडिकल टीम को मैदान पर बुलाना पड़ा। टीम के फिजियो ने तुरंत कैरी के चेहरे को साफ करते हुए तुरंत चोट के स्थान पर बैंडेज लगाया।

Archer strikes Alex Carey with the short ball, the helmet comes off and the Australian wicketkeeper manages to catch it on its way down. Let's hope he's okay. #AUSvENG | #CWC19 pic.twitter.com/b5MDW8c3fa

टीम मैनेजमेंट के मुताबिक कैरी की ठुड्डी चोटिल हुई है, फिलहाल उन्होंने बैंडेज लगाकर बल्लेबाजी जारी रखने का फैसला किया है। उनकी चोट पर नजर रखी जा रही है।

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) 11 July 2019