लॉर्ड्स। आईसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट में अंपायरों के कई फैसलों पर सवाल उठे। न्यूजीलैंड और मेजबान इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे फाइनल मुकाबले में भी अंपायर के शुरुआत फैसले सवालों के घेरे में घिर गए। मैच के शुरुआती 7 ओवर के खेल में ही 2 बार अंपायर रिवीव की स्थिति बन गई। इनमें से अंपायर का एक फैसला गलत रहा, जबकि दूसरे में बरकारर रहा।

ऐतिहासिक लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। न्यूजीलैंड के लिए हैनरी निकोल्स और मार्टिन गप्टिल ने पारी की संयमित शुरुआत की। अभी न्यूजीलैंड का स्कोर 8 रन था, तभी क्रिस वोक्स द्वारा फेंके जा रहे पारी के तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर हैनरी निकोल्स एलबीडब्ल्यू हो गए। अंपायर कुमार धर्मसेना ने उन्हें पगबाधा आउट दिया। लेकिन निकोल्स ने क्रीज से आगे निकलकर शॉट खेला था, उन्होंने साथी बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल से चर्चा की और अंपायर रिवीव मांग लिया। ये फेयर गेंद थी और इस पर बल्ले का कोई किनारा भी नहीं लगा था। लेकिन हॉक आय के मुताबिक गेंद स्टम्प्स से काफी ऊपर से निकल रही थी। ऐसे में थर्ड अंपायर ने निकोल्स को नॉटआउट करार दे दिया। इस तरह अंपायर का फैसला गलत साबित हुआ।

Chris Woakes raps Henry Nicholls on the pad, and the umpire gives him out!

But Nicholls reviews and is reprieved, with DRS showing the ball would have passed just over the stumps.

England are making the ball talk, but New Zealand are hanging in there...#CWC19 | #NZvENG pic.twitter.com/17ZucCaYp6

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) 14 July 2019