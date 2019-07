लॉर्ड्स। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 का फाइनल जारी है। इस मुकाबले में दोनों ही टीमों की ओर से जबर्दस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पहले इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने जबर्दस्त फील्डिंग की और दूसरी पारी में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने भी चुस्त क्षेत्ररक्षण किया। इंग्लैंड ने अपना चौथा विकेट कप्तान इयोन मॉर्गन का खोया। उन्हें जेम्स नीशम की गेंद पर लोकी फर्ग्यूसन ने कैच किया। फर्ग्यूसन का ये कैच इतना शानदार था कि हर कोई हैरान रह गया।

IS THAT A CATCH? THAT IS A CATCH!#EoinMorgan pulls and Lockie Ferguson takes a brilliant low grab diving forward. Jimmy Neesham has a wicket with his first ball!







New Zealand are firmly on top now. In walks Jos Buttler...#CWC19 | #CWC19Final pic.twitter.com/BuiUPdAMgr

