नई दिल्ली। टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका लगा है। शिखर धवन के बाद ऑलराउंडर विजय शंकर भी पैर के अंगूठे में लगी चोट के चलते वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। विजय शंकर के बाएं पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया है। इसे ठीक होने में कम से कम तीन हफ्ते का वक्त लग सकता है। ऐसे में वो अब वर्ल्ड कप में टींम इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे। टीम मैनेजमेंट ने उनकी जगह मयंक अग्रवाल को बतौर रिप्लेसमेंट टीम में शामिल किए जाने को लेकर आईसीसी से गुजारिश की है। बता दें कि इससे पहले शिखर धवन भी चोटिल होने की वजह से वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे। शिखर धवन की जगह ऋषभ पंत को टीम में जगह दी गई थी।

BCCI: Vijay Shankar sustained a non displaced fracture of the left big toe, which will require a minimum of three weeks to heal. The injury rules him out of the ongoing World Cup. The Indian team management has requested the ICC to consider Mayank Agarwal as his replacement. https://t.co/HJhswyLmkn

— ANI (@ANI) 1 July 2019