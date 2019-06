लंदन। इंग्लैंड की मंगलवार को क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार के बाद पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन और वर्तमान कप्तान इयोन मॉर्गन के बीच शाब्दिक जंग शुरू हो गई। इंग्लैंड को इस मैच में 64 रनों से हार का सामना करना पड़ा जिससे उसकी सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो गई हैं।

इंग्लैंड को इस वर्ल्ड कप में इससे पहले पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी कमजोर टीमों से हार मिली थी और उसकी आलोचना हो रही थी। इस कड़ी में अब पीटरसन भी शामिल हो गए और उन्होंने कप्तान मॉर्गन पर निशाना साधा। उन्होंने मॉर्गन को कमजोर बताया। मिचेल स्टार्क की पहली गेंद को मॉर्गन ने जिस तरह से खेला, वह उनकी कमजोरी को बताता है। मैंने लंबे समय से किसी कप्तान को ऐसा कमजोरी भरा प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा।

इस पर मॉर्गन ने पीटरसन पर पलटवार किया। उन्होंने पीटरसन का मजाक उड़ाते हुए कहा- 'मुझे ऐसा नहीं लगता है।' मॉर्गन ने स्वीकारा कि पिछले कुछ दिनों में टीम का मनोबल प्रभावित हुआ है और टीम को अपने बेसिक्स पर ध्यान देना होगा।

The England captain stepping to square leg when Starc bowled his first delivery to him made me think England could have a little problem over the next week or so.

I hope not, but I’ve not seen a captain show such a weakness for a while...

— Kevin Pietersen🦏 (@KP24) June 25, 2019