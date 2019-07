मैनचेस्‍टर। दक्षिण अफ्रीका के दिग्‍गज स्पिनर इमरान ताहिर शनिवार को क्रिकेट वर्ल्ड कप में अपने इंटरनेशनल वनडे करियर का अंतिम मैच खेलेंगे। वे पहले ही यह घोषणा कर चुके थे कि वर्ल्ड कप के बाद वे इंटरनेशनल वनडे मैच नहीं खेलेंगे।

वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुके द. अफ्रीका को अपना अंतिम मैच शनिवार को ऑस्ट्रेलिया से खेलना है। यह मैच 40 वर्षीय ताहिर का 107वां इंटरनेशनल वनडे मैच होगा। उन्होंने 24.64 की औसत से 172 विकेट लिए हैं।

द. अफ्रीका के लिय यह निराशाजनक वर्ल्ड कप रहा। यह टीम 8 मैचों में से मात्र 2 मैच जीत पाई। ताहिर ने कहा, मैं बहुत इमोशनल हूं कि मैं अंतिम इंटरनेशनल वनडे खेलने जा रहा हूं। हमें टीम के रूप में बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए था। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना मेरा सपना था और मैं शुक्रगुजार हूं उन सभी का जिन्होंने इस करियर में मेरी मदद की। मैं द. अफ्रीकी टीम के भविष्य को लेकर उत्साहित और उत्सुक हूं। यह एक युवा टीम है जिसमें प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद है। यह वर्ल्ड कप टीम के लिए अच्छा नहीं रहा लेकिन द. अफ्रीकी टीम का भविष्य उज्जवल है।

#FlashbackFriday As @ImranTahirSA prepares to play his final ODI for South Africa on Saturday. We take you back to see just what #ProteaFire means to him. #ItsMoreThanCricket #CWC19 #ThankYouImmi pic.twitter.com/E2uzkGSxCM

— Cricket South Africa (@OfficialCSA) July 5, 2019