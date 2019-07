लीड्स। रोहित शर्मा के रिकॉर्डतोड़ शतक की मदद से भारत ने शनिवार को वर्ल्ड कप में श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। भारत इस जीत के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचा।

रोहित ने इस मैच में 103 रनों की पारी खेली, जो उनकी इस वर्ल्ड कप में पांचवीं शतकीय पारी थी। वे इसी के साथ एक वर्ल्ड कप में पांच शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने श्रीलंका के कुमार संगकारा का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2015 वर्ल्ड कप में चार शतक लगाए थे। रोहित को मैन ऑफ द मैच चुना गया और इस मैच के बाद बीसीसीआई के लिए कप्तान विराट कोहली ने रोहित का इंटरव्यू लिया।

इस इंटरव्यू के दौरान विराट ने कहा कि एक टूर्नामेंट में पांच शतक लगाने जैसा अद्भुत प्रदर्शन उन्होंने नहीं देखा। टीम के लिए लगातार बेहतर प्रदर्शन कर कैसा महसूस होता है, इस सवाल के जवाब में रोहित ने कहा- हम वर्ल्ड कप के पहले अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे इसलिए मेरा पहला लक्ष्य उसी फॉर्म को बरकरार रखना था। सभी जानते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है। इस तरह के बड़े टूर्नामेंट के लिए अच्छी शुरुआत चाहिए होती है और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाए गए शतक से मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। हमारे लिए पुराने रिकॉर्ड मायने नहीं रखते हैं इसलिए हमें वर्तमान में अच्छा प्रदर्शन करना होता है।

इसके बाद विराट ने रोहित की दुखती रग पर हाथ रखते हुए पूछा कि वे 2011 वर्ल्ड कप की टीम में जगह नहीं बना पाए थे, इसके बाद 2015 में टीम इंडिया सेमीफाइनल में हार गई थी। इस वर्ल्ड कप की तैयारी कैसे की, इसके जवाब में रोहित ने कहा- 'वर्ल्ड कप एक बड़ा टूर्नामेंट है और इसके लिए खिलाड़ी का रूटीन होना चाहिए। यह वर्ल्ड कप है, लेकिन हैं तो क्रिकेट ही और मैच जीतने के लिए अच्छा खेलना होता है।'

