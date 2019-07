मैनचेस्टर। भारत को बुधवार को क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों 18 रनों से हार झेलनी पड़ी थी। इस हार के साथ ही भारत वर्ल्ड कप से बाहर हुआ था। भारत के शीर्षक्रम के जल्दी आउट होने के बाद रवींद्र जडेजा और महेंद्रसिंह धोनी ने शतकीय भागीदारी कर उम्मीद जगाई थी लेकिन टीम इंडिया को मामूली अंतर से हार झेलनी पड़ी।

न्यूजीलैंड ने 8 विकेट पर 239 रन बनाए थे। रॉस टेलर ने 74 और कप्तान केन विलियम्सन ने 67 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने 24 रनों पर 4 विकेट गंवा दिए थे। 92 रनों पर 6 विकेट की नाजुक स्थिति के बाद जडेजा ने धोनी के साथ मिलकर सातवें विकेट के लिए 116 रन जोड़कर भारत को मैच में लौटाने की कोशिश की। जडेजा ने संकट की स्थिति में 59 गेंदों में 77 रनों की पारी खेली। उन्होंने 4 चौके और 4 छक्के लगाए। उनके आउट होने के बाद भारत मैच हार गया था।

Sports has taught me to keep on rising after every fall & never to give up. Can’t thank enough each & every fan who has been my source of inspiration. Thank you for all your support. Keep inspiring & I will give my best till my last breath. Love you all pic.twitter.com/5kRGy6Tc0o

— Ravindrasinh jadeja (@imjadeja) 11 July 2019