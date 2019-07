Sanjay Manjrekar praises Ravindra Jadeja: अब मांजरेकर बोले- जडेजा ने मुझे बिट्स एंड पीसेज में चीर कर रख दिया

मैनचेस्टर (एजेंसी)। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में पहले सेमीफाइनल में पूर्व संजय मांजरेकर और रवींद्र जडेजा के बीच सोशल मीडिया पर हुआ विवाद खासा सुर्खियों में रहा। मांजरेकर ने ट्वीट कर जडेजा की आलोचना की थी, जिसका जडेजा ने कड़ाई से जवाब दिया। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले सेमीफाइनल में जिस तरह जडेजा ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, उसके बाद मांजरेकर ने उनकी जमकर तारीफ की।

भारत भले ही सेमीफाइनल में हार गई, लेकिन जिस तरह से जडेजा ने आक्रामक बल्लेबाजी कर भारत के लिए उम्मीदें जगाईं थी, उसने लाखों फैंस का दिल जीत लिया। साथ ही मांजरेकर सहित अन्य आलोचकों को भी चुप कर दिया। बता दें कि मांजरेकर ने जडेजा को ऐसा खिलाड़ी बताया था जो 'बीट्स एंड पीसेस' में प्रदर्शन करता है।

लेकिन जडेजा के इस बेहतरीन पारी के बाद मांजरेकर ने जडेजा की जमकर तारीफ की। मांजरेकर ने ट्वीट कर जडेजा को उनकी पारी के लिए बधाई दी। फिर मैच खत्म होने के बाद टीवी पैनल पर मैच की समीक्षा करते हुए भी जडेजा की जमकर तारीफ की। मांजरेकर ने आंख मारने वाली इमोजी के साथ पहले ट्वीट कर लिखा- वेल प्लेड जडेजा। इसके बाद टीवी कॉमेंट्री पैनल में मैच की समीक्षा करते हुए कहा- रवींद्र जडेजा ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और मुझे बिट्स एंड पीसेज में चीर कर रख दिया। जडेजा ने अपने बेहतर प्रदर्शन से मुझे हर फ्रंट पर गलत साबित कर दिया। ये वो रवींद्र जडेजा हैं जो हम आमतौर पर नहीं देखते हैं। आज वो शानदार थे।

"By bits 'n' pieces of sheer brilliance, he's ripped me apart on all fronts."@sanjaymanjrekar has something to say to @imjadeja after the all-rounder's fantastic performance against New Zealand.#INDvNZ | #CWC19 pic.twitter.com/i96h5bJWpE — ICC (@ICC) 10 July 2019

गौरतलब है कि कॉमेंट्री करते समय मांजरेकर ने जडेजा को टुकड़ों-टुकडों अच्छा प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी बताया था। साथ ही इसे लेकर ट्वीट भी किया।

Well played Jadeja! 😉 — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) 10 July 2019

इससे नाराज जडेजा ने मांजरेकर को जवाब देते हुए ट्वीट किया- मैंने आपसे दोगुने मैच खेले हैं और अभी भी खेल रहा हूं। जिन लोगों ने कुछ हासिल किया है उनकी इज्जत करना सीखिए। मैंने आपकी बहुत बकवास सुन ली है।

Still i have played twice the number of matches you have played and i m still playing. Learn to respect ppl who have achieved.i have heard enough of your verbal diarrhoea.@sanjaymanjrekar — Ravindrasinh jadeja (@imjadeja) 3 July 2019

दरअसल जडेजा को लेकर कमेंट करने के बाद यूजर्स ने संजय मांजरेकर को ट्रॉल करना शुरू कर दिया। खासतौर से न्यूजीलैंड के खिलाफ जडेजा के प्रदर्शन के बाद मांजरेकर की जमकर आलोचना हुई।

जडेजा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में केवल 59 गेंदों में 77 रन बनाए थे, जिनमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे।

The sword twirl comes out ⚔️ Ravindra Jadeja brings up a brilliant fifty from just 39 balls 💪 He's keeping India in this game - can he take them over the line?#INDvNZ | #CWC19 | #TeamIndia pic.twitter.com/WWJDgInWaE — Cricket World Cup (@cricketworldcup) 10 July 2019