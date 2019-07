मैनचेस्टर। भारत आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों हारकर बाहर हो गया। टूर्नामेंट में पहली बार बल्लेबाज विफल रहे और टीम को हार का मुंह देखना पड़ा। भारत की हार पर टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने ट्वीट कर निराशा जाहिर की है। रोहित ने सेमीफाइनल में 30 मिनट के खराब खेल को हार के लिए जिम्मेदार बताया है।

गौरतलब है कि न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में भारत को 18 रनों से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 239 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत की पारी 49.3 ओवरों में 221 रनों पर सिमट गई।

इस मैच में भारत का शीर्ष बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह नाकाम हुआ, जिसका खामियाजा टीम को मैच गंवाकर चुकाना पड़ा। रोहित शर्मा, केएल राहुल और कप्तान विराट कोहली तीनों 1-1 रन बनाकर आउट हो गए। भारत ने ये तीनों विकेट केवल 5 के कुल स्कोर पर खोए। ये खेल के वो शुरुआती मिनट थे, जिसने पूरे मैच का रुख बदलकर रख दिया और भारत गहरे संकट में आ गया।

इसी समय का जिक्र रोहित शर्मा ने अपने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा- हम बतौर टीम ऐसे समय अच्छा नहीं खेल पाए जब टीम को सबसे ज्यादा जरुरत थी। मैच के शुरुआती 30 मिनटों में हम बहुत खराब क्रिकेट खेले जिससे टूर्नामेंट में हमारी संभावनाएं खत्म हो गईं। मेरा दिल बहुत भारी है और मुझे पता है, आपका दिल भी भारी होगा। हमें काफी सपोर्ट मिला और मैं उसके लिए आप सभी का बहुत धन्वाद करता हूं। आपका सपोर्ट ही था कि ब्रिटेन को हम इंडिया के ब्लू कलर में रंग पाए। ॉ

We failed to deliver as a team when it mattered, 30 minutes of poor cricket yesterday & that snatched away our chance for the cup. My heart is heavy as I’m sure yours is too.The support away from home was incredible.Thank you all for painting most of uk blue wherever we played 🇮🇳

— Rohit Sharma (@ImRo45) 11 July 2019