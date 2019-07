Video World Cup 2019: टीम इंडिया की स्पेशल फैन 87 वर्षीय चारुलता बनीं इंटरनेट सनसनी

बर्मिंघम। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 28 रन से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। भारत की ये जीत हालांकि संघर्षपूर्ण रही, लेकिन टीम 13 अंकों के साथ सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई। इस मैच में जहां भारत और बांग्लादेश के कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन 87 वर्षीय बुजुर्ग महिला चारुलता पटेल आकर्षण का केंद्र रहीं। ये बुजुर्ग महिला पूरे समय भारतीय टीम को चियर करती नजर आईं और उनमें गजब का उत्साह देखा गया। पूरे मैच के दौरान उन्होंने बाजा बजाते हुए भारतीय खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। मैच के दौरान कई बार उन्हें टीवी कैमरों ने भी कैद किया। खास बात ये है कि चारुलता क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन हैं और 1983 में जब कपिल देव की अगुवाई वाली भारतीय टीम जब विश्व विजेता बनी थीं, तभी भी वे ऐतिहासिक लॉर्ड्स स्टेडियम में मौजूद थी।

दरअसल चारुलता पटेल पर सभी की निगाहें उस समय पड़ी जब वे बाजा बजाते हुए पूरी मस्ती के साथ भारतीय खिलाड़ियों को चियर कर रही थी। 87 साल की उम्र में वे किसी युवा फैन की तरह ही मैच का मजा ले रही थी। युवाओं की टोली के बीच चारुलता जमकर मस्ती करती नजर आईं। इसी दौरान कैमरामैन की नजरें उन पर पड़ी और फिर वे छा गई। मैच में दौरान कई बार उन्हें टीवी स्क्रीन पर दिखाया गया। मैच में जब भारत की पकड़ से दूर जा रहा था तब वे भगवान गणेश से प्रार्थना करती दिखी।

आईसीसी की डिजिटल इनसाइडर रिद्धिमा पाठक ने चारुलता पटेल से बात की। उन्होंने बताया - मैं भारत में नहीं बल्कि तंजानिया में पैदा हुई। लेकिन मेरे बच्चे सरे काउंटी से खेले हैं, इसलिए मुझे क्रिकेट पसंद है। लेकिन मेरे माता-पिता भारत से हैं, इसलिए मुझे भारत से बहुत ज्यादा लगाव है। मुझे लगता है कि इस बार भारत वर्ल्ड कप जीतेगा। मैं 1983 में जब भारत वर्ल्ड चैंपियन बना था, तब भी इंग्लैंड में ही थी। मैं शुरु में अफ्रीका में थी और तब से क्रिकेट देख रही हूं। काफी सालों से क्रिकेट पसंद है। जब नौकरी करती थी तो टीवी पर क्रिकेट देखती थी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जब भी मौका मिलता है तो वे स्टेडियम आकर मैच देखती हूं।

Cricket really is for all ages! Meet the #TeamIndia fan whose support is simply sensational 👏👏 #BANvIND | #CWC19 pic.twitter.com/4TaXCvSgzr — Cricket World Cup (@cricketworldcup) 2 July 2019

मैच के बाद विराट कोहली और प्लेयर ऑफ द मैच रहे रोहित शर्मा ने टीम की इस खास फैन से मुलाकात की और उन्हें टीम के सपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया।

How amazing is this?! India's top-order superstars @imVkohli and @ImRo45 each shared a special moment with one of the India fans at Edgbaston.#CWC19 | #BANvIND pic.twitter.com/3EjpQBdXnX — Cricket World Cup (@cricketworldcup) 2 July 2019

Player of the Match Rohit Sharma celebrates the win with a special fan 🙌 #CWC19 | #BANvIND pic.twitter.com/bz7Sjgo7jh — Cricket World Cup (@cricketworldcup) 2 July 2019

बता दें कि भारत ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 314 रन बनाए। भारत के लिए रोहित शर्मा के शानदार 104 और केएल राहुल ने 77 रनों की पारी खेली। जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 48 ओवर में 286 रन पर आउट हो गई। इस जीत के साथ भारत के 8 मैचों से 13 अंक हो गए और वो सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है।