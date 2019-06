टांटन (एजेंसी)। पाकिस्तान के खिलाफ बुधवार को होने वाले मुकाबले के पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है। टीम के हरफनमौला खिलाड़ी मार्कस स्टोइनिस चोटिल होकर बाहर हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया को इससे पहले भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ अहम मुकाबले से पहले स्टोइनिस का चोटिल होना बड़ा झटका है।

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया को भारत के खिलाफ 36 रनों का सामना करना पड़ा था। गत विजेता ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 3 मैच खेले हैं जिसमें से 2 में उसे जीत और 1 में हार का सामना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक स्टोइनिस के मांसपेशियों में खिंचाव है और इस कारण वे पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में नहीं खेल सकेंगे। उनके स्थान पर मिचेल मार्श को इंग्लैंड बुलाया गया है।

BREAKING: Australia's Marcus Stoinis has been ruled out of tomorrow's #CWC19 game against Pakistan with a side strain. Mitchell Marsh has flown over to the UK as cover, though Stoinis remains part of the squad for now. pic.twitter.com/c475unsJ3F

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) 11 June 2019