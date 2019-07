नई दिल्ली। भारत को पिछले दिनों क्रिकेट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारतीय फैंस की उम्मीदें टूट गई। पिछले कई दिनों से महेंद्रसिंह धोनी के संन्यास की अटकलें लगाई जा रही है। ऐसे समय में अब धोनी के सपोर्ट में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट सामने आए हैं।

गिलक्रिस्ट ने धोनी के लिए एक दिल को छूने वाले ट्वीट के जरिए अपनी बात कही। उन्होंने लिखा, 'आप आगे खेलेगो या नहीं पता, इसका तो पता नहीं है लेकिन आपने इस खेल को बहुत कुछ दिया है। आपके आत्मविश्वास और शांत स्वभाव का हमेशा से कायल रहा हूं।'

Not sure if you are playing on but thanks @msdhoni You have given the game so much. Always admired your calmness and self belief. #CWCUP2019 @BCCI

गिलक्रिस्ट ने भारतीय फैंस से भी आग्रह किया कि वर्ल्ड कप नहीं जीत पाने पर खिलाड़ियों के साथ खराब व्यवहार नहीं करना चाहिए। वर्ल्ड कप जीतना आसान नहीं होता है और जरा सी चूक से मैच हाथ से फिसल जाता है। आपकी टीम शानदार है और उसे खेलते हुए देखना अच्छा लगता है।

Don’t be too harsh on your @BCCI team Indian fans. Just shows World Cup’s aren’t easy to win. A lot has to go right and any slip ups can be punished. They are a top team and play a form of cricket that is really cool to watch. #CWC19

— Adam Gilchrist (@gilly381) July 11, 2019