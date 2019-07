लंदन। ऑस्ट्रेलिया भले ही आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गया हो, लेकिन उसके तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। स्टार्क ने इस टूर्नामेंट में 10 मैच खेले और कुल 27 विकेट लिए। जबकि अन्य गेंदबाज उनसे काफी पीछे रहे।

इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर और बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान 20-20 विकेट के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। इतना ही नहीं स्टार्क विश्व कप के एक संस्करण में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बने। इस मामले में उन्होंने अपने ही देश के ग्लेन मैक्ग्राथ को पीछे छोड़ा। मैक्ग्राथ ने 2007 ​के विश्व कप में 26 विकेट लिए थे। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया को विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा और वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई।

स्टार्क ने तोड़ा मैक्ग्राथ का रिकॉर्ड

स्टार्क ने दूसरे सेमीफाइनल के दौरान इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो को पगबाधा आउट किया। ये इस विश्व कप का उनका 27वां विकेट था इसी के साथ वे एक विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। उन्होंने ग्लेन मैक्ग्रा का 12 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। 2007 के विश्व कप में शॉन टैट (ऑस्ट्रेलिया) और मुथैया मुरलीधरन (श्रीलंका) ने 23-23 विकेट लिए थे। श्रीलंका के चामिंडा वास ने साल 2003 के विश्व कप में 23 विकेट लिए थे। स्टार्क ने 2015 विश्व कप में 22 विकेट लिए लेकिन इस बार 27 विकेट लेकर उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना दिया। अब स्टार्क के नाम विश्व कप में कुल 49 विकेट हैं।

With his removal of Bairstow, Mitchell Starc raised his wicket tally at #CWC19 to 27.

No bowler has taken more at one Men's World Cup.

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) 11 July 2019