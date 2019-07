लंदन (एजेंसियां)। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड के हाथों भारत की हार से सबसे ज्यादा पाकिस्तान के फैंस निराश हैं। दरअसल पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें भारत के मुकाबलों पर निर्भर है। ऐसे में भारत की हार से पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को झटका लगा है। पाकिस्तानी फैंस और पूर्व खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं कि भारत जानबुझकर हारा जिससे पाकिस्तान सेमीफाइनल में ना पहुंच पाए। पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी वकार यूनुस और शोएब अख्तर इस हार के बाद टीम इंडिया पर गंभीर आरोप लगाने से भी नहीं चूके।

बता दें कि रविवार को हुए मुकाबले में भारत को इंग्लैंड के हाथों 31 रनों से हार का सामना करना पड़ा। 338 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत 5 विकेट पर 306 रन ही बना पाया। ये इस टूर्नामेंट में भारत की पहली हार थी। भारत की जीत पर खासतौर से पाकिस्तान की निगाहें। इतना ही नहीं ये पहला मौका था जब पाकिस्तानी फैंस ने भारत की जीत के लिए कामना की थी क्योंकि भारत की जीत से पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के अवसर बढ़ जाते।

भारत की इस हार के बाद पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा- विभाजन के बाद ये पहला मौका था जबकि हम भारत का समर्थन कर रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत ने अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया लेकिन उनके सर्वश्रेष्ठ से भी पाकिस्तान को मदद नहीं मिली और अब हम उम्मीद पर टिक गये हैं। यह पहली बार था कि पूरा उपमहाद्वीप पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकाई सभी भारत की जीत के लिए दुआ कर रहे थे। लेकिन लगता है कि हमारी दुआएं भारत तक नहीं पहुंची और वो मैच हार गया।

उनके अलावा पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वकार यूनुस ने तो हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की खेल भावना पर ही सवाल उठा दिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कोच रहे वकार ने ट्वीट कर लिखा- इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। आप जीवन में जो करते हो उससे आपकी पहचान होती है। पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचे या ना पहुंचे, ये उतना मायने नहीं रखता। लेकिन एक बात पक्की है कि जब चैंपियनों की खेल भावना की परीक्षा ली गई तो वे उसमें बुरी तरह असफल रहे।

It's not who you are.. What you do in life defines who you are.. Me not bothered if Pakistan gets to the semis or not but one thing is for sure.. Sportsmanship of few Champions got tested and they failed badly #INDvsEND #CWC2019

— Waqar Younis (@waqyounis99) 30 June 2019