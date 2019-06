लंदन (एजेंसियां)। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर सबसे ज्यादा उत्साह और प्रतीक्षा रही। इस मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 89 रनों से हराया। इस हार के बाद पाकिस्तान टीम को कड़ी आलोचना का शिकार होना पड़ा और पाकिस्तानी फैंस अपने ही खिलाड़ियों पर तंज कसने और उनका मजाक बनाने में पीछे नहीं रहे। यहां तक एक फैन ने पाकिस्तान कप्तान सरफराज अहमद को एक मॉल में उस समय जलील किया जब वे बेटे को गोद में लेकर जा रहे थे। लेकिन सरफराज ने चुपचाप ये सब सहन किया। इसी बीच सरफराज ने बताया कि भारत के खिलाफ मिली हार से हम सभी बहुत निराश थे और जब वे टीम की होटल लौटे तो उनकी पत्नी रोती हुई मिली थी। पत्नी ने मॉल वाला वीडियो देख लिया था और उसी निराशा में वे खूब रोईं।

बता दें कि पाकिस्तान कभी भी विश्व कप में भारत से नहीं जीत पाया है। अब तक विश्व कप में दोनों टीमों के बीच 7 मुकाबले हुए हैं और सातों बार भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है। सरफराज ने आईसीसी की इनसाइडर जैनब अब्‍बास से इंटरव्यू में भारत से मिली हार के बाद छाई निराशा को लेकर बात की। आईसीसी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ये इंटरव्यू शेयर किया है।

🇵🇰 captain @SarfarazA_54, in a disarmingly honest chat with our insider @ZAbbasOfficial, admits that fan reactions after the loss to India hurt him, but thanks those who stood by him and his team.#WeHaveWeWill pic.twitter.com/f6Q8yBeBgu

— ICC (@ICC) 26 June 2019