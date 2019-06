World Cup 2019 SL vs BAN Live updates: बारिश के कारण श्रीलंका-बांग्लादेश मैच के टॉस में देरी

ब्रिस्टल। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में बारिश के कारण लगातार मैचों में बाधा आ रही है। सोमवार को वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच बारिश के कारण मैच रद्द होने के बाद आज बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच में भी बारिश से बाधा आ रही है। आलम ये है कि अभी तक इस मैच में टॉस भी नहीं हो पाया है। फिलहाल बारिश जारी है।

The scheduled inspection has been postponed as the rain has unfortunately returned ☔ pic.twitter.com/s2wWcfekFB — Cricket World Cup (@cricketworldcup) 11 June 2019

बांग्लादेश ने अभी तक 3 मैच खेले हैं। पहले मैच में उसने दक्षिण अफ्रीका को 21 रन से हराया, लेकिन बाद में उसे न्यूजीलैंड से 2 विकेट और इंग्लैंड के हाथों 106 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। वहीं श्रीलंका के 3 मैचों में उसे न्यूजीलैंड से हार (10 विकेट) मिली, जबकि अफगानिस्तान को उसने 34 रन से हराया। जबकि पाकिस्तान के खिलाफ मैच बारिश के कारण रद्द करना पड़ा।

बांग्लादेश ने अपने अभियान की शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन बाद में उसकी लय बिगड़ गई और उसे लगातार 2 मैचों में हार मिली। बांग्लादेश के लिए सिर्फ शाकिब अल हसन ही अच्छा खेल पा रहे हैं। शाकिब 3 मैचों में अब तक दो अर्द्धशतक और एक शतक लगा चुके हैं।

Bangladesh looked like they were enjoying their training session ahead of their #CWC19 clash against Sri Lanka!

Can they bounce back from consecutive defeats tomorrow? pic.twitter.com/yaqUVS6bYw

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) 10 June 2019

वहीं श्रीलंका पहले मैच में न्यूजीलैंड से 10 विकेट से हारा था, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ उसे जीत मिली। श्रीलंका अपने बल्लेबाजों के प्रदर्शन से चिंतित है और टीम अपने दो मैचों में पूरे 50 ओवर तक नहीं टिक पाई। वहीं गेंदबाजी में भी श्रीलंका को झटका लगा, जब उसके इन फॉर्म गेंदबाज नुवान प्रदीप उंगली में चोट के कारण इस मैच से बाहर हो गए। प्रदीप ने अफगानिस्तान के खिलाफ 31 रन देकर 4 विकेट लिए थे।

संभावित टीमें: श्रीलंका - दिमुथ करुणारत्ने (कप्तान), कुशल परेरा, लाहिरु थिरिमाने, कुशल मेंडिस, एंजेलो मैथ्यूज, धनंजय डीसिल्वा, थिसारा परेरा, जीवन मेंडिस, इसुरु उडाना, सुरंगा लकमल, लसिथ मलिंगा।

बांग्लादेश - सौम्य सरकार, तमीम इकबाल, शाकिब अल हसन, मुश्फिकुर रहीम, मोहम्मद मिथुन, महमदुल्लाह, मोसादेक हुसैन, मशरफे मुर्तजा (कप्तान), मेहदी हसन, मुश्तफिजुर रहमान, रुबेल हुसैन।