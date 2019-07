World Cup 2019: रिजर्व डे को लेकर ये है ICC के नियम, खेल नहीं होता है तो ये होगी परिस्थिति

लंदन/दुबई। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा पहला सेमीफाइनल बारिश से बाधित हुआ है। मैनचेस्टर में हो रहे इस मैच में न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी कर रही है और केवल 46.1 ओवरों का खेल हुआ और इसके बाद बारिश हो गई। फिलहाल ये सवाल उठ रहा है कि मंगलवार को खेल होगा या नहीं। यदि आज का मैच नहीं होता तो रिजर्व डे में क्या होगा ये सवाल हर क्रिकेट फैन पूछ रहा है।

रिजर्व डे के लिए आईसीसी में विशेष नियम हैं। इस नियम के मुताबिक सेमीफाइनल और फाइनल के लिए रखे गए रिजर्व डे पर मैच नए सिरे से शुरू ना होकर उसी स्टेज से शुरू होगा जहां पर खेल रूका है। नियम के मुताबिकआज यदि खेल नहीं होता तो रिजर्व डे पर न्यूजीलैंड की पारी 46.1 ओवरों के खेल से आगे बढ़ेगी।

🔷 🇮🇳 need to bat at least 20 overs for a result

🔷 If possible, a result will be reached today

🔷 If not, the game will continue tomorrow

🔷 If still no result is possible, 🇮🇳 will progress to the #CWC19 final, as group winners#INDvNZhttps://t.co/Xim0zBSCug — Cricket World Cup (@cricketworldcup) 9 July 2019

इसके अलावा नियम ये भी कहता है कि यदि सेमीफाइनल और फाइनल मैच टाई होते हैं तो मैच का रिजल्ट सुपर ओवर से निकाला जाएगा। यदि सेमीफाइनल किसी भी परिस्थिति में मैच नहीं खेला जाता है तो जो टीम लीग स्टेज में अंक तालिका में ऊपर रही थी उसे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जैसे कि यदि भारत व न्यूजीलैंड के बीच यदि सेमीफाइनल मैच रिजर्व डे के दिन भी नहीं हो पाता है तो भारत बिना खेले ही फाइनल में पहुंच जाएगा क्योंकि लीग चरण के बाद भारत 15 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा जबकि न्यूजीलैंड ने 11 अंकों के साथ चौथा स्थान हासिल किया था।

The reserve day will be a continuation not a restart, assuming play commenced on the original match day, meaning the score from the original match day will be carried through to the reserve day. — BCCI (@BCCI) 9 July 2019

If there is still no result on the scheduled match day, play will continue on the Reserve Day, using the same start time and hours of play as the scheduled match day. — BCCI (@BCCI) 9 July 2019

फाइनल के लिए भी आईसीसी का नियम निश्चित है। फाइनल भी यदि किसी परिस्थिति में निर्धारित दिन या फिर रिजर्व डे पर मैच नहीं हो पाता तो फाइनल में पहुंचने वाली दोनों टीमें संयुक्त विजेता घोषित होंगी।