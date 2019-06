मैनचेस्टर। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 125 रनों से हराया। भारत ने पहले खेलते हुए 268 रन बनाए जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 34.2 ओवरों में 143 रन ही बना सकी। भारत के लिए कप्तान विराट कोहली ने 72 रनों की शानदार पारी खेली। उनके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने भी नाबाद 56 रन बनाए। धोनी की इस पारी की बदौलत ही भारत इस चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंच पाया। मैच के बाद विराट ने धोनी की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें चैंपियन खिलाड़ी बताया।

वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत एक समय मुश्किल स्थिति में था। उसके 4 विकेट केवल 140 रनों में ही गिर गए थे। लेकिन बाद में विराट, धोनी और हार्दिका पांड्या की उपयोगी पारियों की मदद से भारत 268 के स्कोर तक पहुंच पाया। विराट ने 82 गेंदों में 72 रन (8 चौके) बनाए। वहीं हार्दिक ने 38 गेंदों पर 46 रन (5 चौके) और धोनी ने 61 गेंदों में नाबाद 56 रन (3 चौके, 2 छक्के) रन बनाए।

मैच के बाद विराट ने धोनी की तारीफ करते हुए कहा- धोनी जब बल्लेबाजी कर रहे होते हैं तो उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। जब यहां वे अच्छा नहीं खेले तो लोगों ने उनकी आलोचना करना शुरू कर दी। लेकिन टीम हमेशा उनके साथ खड़ी है। उन्होंने टीम के लिए काफी मैच जीते हैं। टीम में उनकी मौजूदगी से हम निर्णायक 25-30 रन बना पाते हैं। उनका अनुभव हमें कई बार लाभ देता है। हमारे पास कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपने खास गेम प्लान के साथ केवल जीत के लिए मैदान में उतरते हैं। धोनी उन्हीं खिलाड़ियों में से एक हैं। वे जबर्दस्त खिलाड़ी हैं। मुझे उम्मीद है कि उनका ऐसा ही खेल जारी रहेगा। बहरहाल हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं और हम महसूस करते हैं कि हम किसी भी स्थिति में जीत सकते हैं।

"He knows exactly what he wants to do out there in the middle ... That's his strength to play calculated cricket. He's a legend of the game, we all know that."

