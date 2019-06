ब्रिस्टल। बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले से पहले श्रीलंका के लिए बुरी खबर आई है। टीम के तेज गेंदबाज नुवान प्रदीप उंगली में चोट के कारण अगला मैच नहीं खेल पाएंगे। प्रदीप के अलावा लाहिरु थिरिमाने को भी घुटने में चोट लग गई है और उनके खेलने को लेकर भी संदेह छा गया है।

जानकारी के मुताबिक श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मंगलवार को मैच होना है। इस मैच के लिए श्रीलंकाई टीम ने नेट अभ्यास किया। इसमें ही टीम के तेज गेंदबाज नुवान प्रदीप चोटिल हो गए। प्रदीप को दाएं की उंगली में गंभीर चोट लग गई है। श्रीलंकाई टीम के मैनेजर असंथा डी मेल के मुताबिक प्रदीप को ठीक होने में कम से एक सप्ताह का समय लगेगा। उन्होंने पुष्टि कि प्रदीप बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले मैच में नहीं खेल पाएंगे। प्रदीप को उंगली में कट भी लगा है। मैनेजर के मुताबिक उन्हें उंगली में टांक भी लगाए गए हैं। बता दें कि प्रदीप ने अफगानिस्तान के खिलाफ हुए पिछले मैच में 31 रन देकर 4 विकेट लिए और वे प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। ऐसे में अब उनके चोटिल होने के बाद टीम को बड़ा झटका लगा है।

Away from #INDvAUS , Sri Lanka seamer Nuwan Pradeep has been ruled out of their next fixture against Bangladesh due to a dislocation and cut on his right finger. #LionsRoar https://t.co/PnwFh9yAwE

इतना ही नहीं प्रदीप के अलावा टीम के बल्लेबाज लाहिरु थिरिमाने को भी घुटने में चोट लग गई है। हालांकि वे बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे या नहीं, इस बारे में टीम प्रबंधन ने कोई जानकारी नहीं दी है।

गौरतलब है कि श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच पिछला मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था और दोनों टीमों के 1-1 अंक मिले थे।

News coming in from Bristol that Nuwan Pradeep, the Sri Lankan fast bowler, dislocated his finger at the nets. He will miss Tuesday's game against Bangladesh.







Lahiru Thirimanne too had some discomfort in his knee. #CWC19 | #LionsRoar pic.twitter.com/J0BVoGBN2E

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) 9 June 2019