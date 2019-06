लंदन (एजेंसियां)। 12वें विश्व कप क्रिकेट में नए-नए रिकॉर्ड तो बन ही रहे हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में एक ऐसी उपलब्धि भी बन रही जिससे क्रिकेट जगत में विवाद हो रहा है। ये विवाद के जिंग बेल्‍स को लेकर है। दरअसल विवाद इसलिए उठ रहा है क्योंकि गेंद लगने के बाद भी ये बेल्स नहीं गिर रही और गेंदबाजों को विकेट नहीं मिल रहा। इस विश्व कप में अब तक 5 मौके ऐसे आए हैं जब गेंद टकराने के बाद भी बेल्स नहीं गिरी। इससे मौजूदा टीमों के खिलाड़ियों के अलावा पूर्व खिलाड़ी भी खुश नहीं हैं और इसी के साथ आईसीसी से इसके नियम बदलने की मांग उठने लगी है।

दरअसल जिंग बेल्स का विवाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए मैच के साथ गहराया। इस मैच में जसप्रीत बुमराह की पहली ही गेंद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर के बल्ले का अंदरुनी किनारा लेती हुई स्टम्प्स से जा टकराई। पर वार्नर की किस्मत की बेल्स नहीं गिरी, लिहाजा वार्नर को आउट नहीं दिया गया। ये इस वर्ल्ड कप में 5वां ऐसा मौका था कि गेंद लगने के बाद भी बेल्स नहीं गिरी। इस वाकये के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरोन फिंच दोनों ने ही जिंग बेल्स पर सवाल उठाए। ऑस्ट्रेलियाई टीम भी पूर्व के मैचों में ऐसी स्थिति से गुजर चुकी है जब गेंद लगने के बाद भी बेल्स नहीं गिरी।

कोहली और फिंच द्वारा जिंग बेल्स पर सवाल उठाए जाने के बाद क्रिकेट जगत में इसे लेकर बहस छिड़ गई। कई मौजूदा और पूर्व खिलाड़ियोंं ने जिंग बेल्स को लेकर सोशल मीडिया पर तीखे कमेंट्स किए हैं। वहीं कुछ ने इस समस्या से निपटने के लिए आईसीसी से नियम में परिवर्तन की मांग भी की है।

दरअसल जिंग बेल्स के अंदर कई तारें और सॉकेट जुड़े हुए हैं ताकि गेंद के स्टंप पर लगने पर उनसे रोशनी निकले। इस कारण इन बेल्स का वजन ज्यादा है। इसी भारी वजन के कारण कई बार गेंद लगने के बावजूद ये गिरती नहीं हैं। हालांकि कुछ मौकों पर इन बेल्स की लाइटें जली भी, लेकिन चूंकि बेल्स नीचे नहीं गिरी लिहाजा बल्लेबाज को आउट नहीं दिया गया।

इस बहस के बीच पुरानी बेल्स के दोबारा उपयोग की बातें भी हो रही हैं। दरअसल कई मौकों पर बॉल विकेट पर धीरे से लगने के साथ ही सामान्‍य बेल्‍स गिर जाती थीं ऐसे में अम्‍पायर को कई बार रिप्‍ले देखने के बाद परिणाम देना पड़ता था। यहां तक की सामान्य बेल्स हवा के कारण भी गिर जाती थी। ऐसे में जिंग बेल्‍स का उपयोग शुरू किया गया जिसमें गेंद के टच होने पर बेल्स में लगी लाइट जल जाती है और अम्‍पायर को निर्णय करने में आसानी होती है। पर ताजा घटनाक्रमों में ऐसी बहस हो रही है कि जिंग बेल्‍स के कारण बल्‍लेबाजों को अकारण लाभ हो रहा है।

जिंग्स बेल्स को लेकर पूर्व क्रिकेटरों आकाश चोपड़ा, माइकल वॉन, शोएब अख्‍तर, मोहम्‍मद कैफ सहित अन्य खिलाड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

Well the way the zing stumps work is when the bail lifts it breaks the electrical circuit, which triggers the lights. So yea, without the bails you’d need to fit the stumps with an accelerometer or something which I’d imagine would be more complicated. https://t.co/5iygFGbZUg

These zing bails ,something needs to be done. As if applied glue. Lights and stump mic making their mark for probably the 5th time this WC.

Today is the 5th instance of ball hitting the stumps and bails not falling.

5th instance, WITHIN this World Cup.

Whats going on?? 🤔🤔

In my entire life i have not seen 5 instances like this, let alone in the space of 10 days or a tournament!!#AUSvIND #CWC19

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) 9 June 2019