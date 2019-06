टांटन (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर इस समय काफी खुशी हैं। वे जबर्दस्त फॉर्म में हैं और एक साल के प्रतिबंध के बाद उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार शतक के साथ वापसी की। वार्नर ने पाकिस्तान के खिलाफ 107 रनों की बेहतरीन पारी खेली और वे प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किए गए। पर वार्नर ने अपना ये अवार्ड एक नन्हें फैन को दे दिया। वार्नर ने बाकयाद इस फैन को आटोग्राफ भी दिए। ये बच्चा वार्नर से मिलकर और उनका अवार्ड पाकर बहुत खुश हुआ।

वार्नर के इस जेस्चर का पूरा क्रिकेटर जगत सराहना कर रहा है। बता दें कि वार्नर गेंद से छेड़छाड़ करने के मामले में एक साल के लिए प्रतिबंधित किए गए थे। वापसी पर उन्होंने आईपीएल में धमाकेदारी बल्लेबाजी की और रिकॉर्ड लगातार तीसरी बार सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज की ऑरेंज कैप हासिल की। वार्नर ने आपीएल 2019 में 12 पारियों में 69.20 के धमाकेदार औसत से 692 रन बनाए।

वर्ल्ड कप 2019 में पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाकर वार्नर ऑस्ट्रेलिया की जीत के नायक रहे। लेकिन उन्होंने अपना प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड एक फैन को देकर सैकड़ों फैस का दिल जीत लिया। मैच खत्म होने के बाद वार्नर बाउंड्री लाइन पर फैंस को ऑटोग्राफ देने गए और यहीं उन्होंने अपने एक नन्हें फैन को अपना अवार्ड तोहफे में दे दिया।

क्रिकेट विश्व कप के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इसका वीडियो पोस्ट किया गया है। इस वीडियो में इस नन्हें फैन ने कहा - मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये बेहद शानदार है। हम उनकी तरफ झंडे लहरा रहे थे और वो यहां आए और हमें अवार्ड दिया। दरअसल पूरे मैच के दौरान ये फैन वार्नर को चियर कर रहा था। इस मैच के लिए वो सिर से लेकर पैर तक ऑस्ट्रेलियाई टीम के गियर में तैयार होकर आया था। इसी से वार्नर भी प्रभावित हुए और उन्होंने इस फैन को अपना अवार्ड तोहफे में दे दिया।

गौरतलब है कि वार्नर को बॉल टैंपरिंग के मामले में दोषी पाए जाने के बाद 1 साल का बैन लगा था। इस मामले के बाद वार्नर को ऑस्ट्रेलियाई और इंग्लिश फैंस से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा और पूर्व के मैचों के दौरान दर्शकों ने उन्हें हूट भी किया। लेकिन यहां फैंस ने वार्नर को काफी चियर किया।

David Warner made this young Australia fan's day by giving him his Player of the Match award after the game 🏆

पत्नी और बेटियों को दिया धन्यवाद

अपने प्रदर्शन से खुश और सफल वापसी के लिए वार्नर ने पत्नी और बेटियों को धन्यवाद दिया। वार्नर ने लिखा कि पत्नी और बेटियां उनके साथ मजबूती से इस दौरान खड़ी रही और उनका हौंसला बढ़ाती रहीं। उनकी बदौलत ही वे सफल वापसी कर पाएं हैं। वार्नर ने पत्नी कैंडिस को विशेष धन्यवाद दिया। कैंडिस सुपरमॉडल रह चुकी हैं।

"The thing that kept me going was my wife and my kids. My wife is my rock, she’s unbelievable. She’s determined, disciplined, selfless."

David Warner reflected on his journey back to international cricket after his match-winning 💯 against Pakistan.#CWC19 pic.twitter.com/NqfsS9BSNG

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) 12 June 2019