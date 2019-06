नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय टीम के स्टार ऑल राउंडर युवराज सिंह ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि वे भविष्य में क्या करेंगे। युवी ने हालांकि संकेत दे दिए हैं कि विभिन्न देशों में होने वाली प्रोफेशनल टी-20 लीग में खेल सकते हैं। इसके लिए उन्हें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से अनुमति लेना होगी। उधर सूत्रों के मुताबिक BCCI को भी ये अनुमति देने में कोई समस्या नहीं है।

BCCI के एक अधिकारी ने बताया कि युवराज दुनिया में कहीं भी हो रही टी-20 लीग में खेल सकते हैं। बोर्ड को इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उससे पहले बोर्ड से अनुमति लेना होगी, पर युवी ने अभी तक बोर्ड से लिखित में औपचारिक स्वीकृति नहीं मांगी है। जैसे ही युवी की तरफ से अनुमति के लिए औपचारिक पत्र आता है, उस पर विचार किया जाएगा। हालांकि युवराज अगर विदेशी लीग में खेलने के लिए बोर्ड से अनुमति लेते हैं तो वे आईपीएल में नहीं खेल पाएं। उसके स्तर के संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को भारत से बाहर खेलने की अनुमति मिलती रही है।

बीसीसीआई ने सक्रिय भारतीय खिलाड़ियों को विदेशी टी-20 लीग में खेलने से प्रतिबंधित किया हुआ है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके वीरेंद्र सहवाग और जहीर खान को भी यूएई में टी-10 लीग में खेलने की अनुमति दी गई थी। इरफान पठान पिछले महीने कैरेबियाई प्रीमियर लीग के ड्राफ्ट में जगह बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। वह हालांकि अब भी सक्रिय प्रथम श्रेणी क्रिकेटर हैं और उन्होंने इसके लिए बीसीसीआई से अनुमति भी नहीं ली थी। बीसीसीआई ने इसके अलावा उनके भाई यूसुफ को दो साल पहले हांगकांग टी-20 टूर्नामेंट में खेलने के लिए दी एनओसी भी वापस ले ली थी।

