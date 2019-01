मल्टीमीडिया डेस्क। टीवी शो कॉफी विद करण में महिलाओं पर किए गए अपने आपत्तिजनक कमेंट्स की वजह से मुश्किलों में घिरे क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को राहत मिल गई है। प्रशासकों की समिति द्वारा दोनों खिलाड़ियों का निलंबन समाप्त कर दिया गया है। हालांकि इस मामले की जांच अभी भी लंबित है।

CoA: The matter and decision has been taken with the concurrence of Amicus Curiae, P.S. Narasimha. In view of the above, the suspension orders dated 11.01.2019 is immediately lifted pending appointment and adjudication of the allegations by the BCCI Ombudsman https://t.co/24ydnzzJn7

— ANI (@ANI) January 24, 2019