मुंबई। भारत के स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा ने रविवार को अपनी बेटी का नाम उजागर किया। रोहित ने सोशल मीडिया पर वाइफ रितिका सजदेह और बेटी के साथ फोटो शेयर करते हुए उक्त जानकारी दी।

रितिका ने 30 दिसंबर को बेटी को जन्म दिया था और इसके चलते रोहित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बीच में से भारत लौटे थे। भारत ने मेलबर्न टेस्ट जीता था और रोहित उसी दिन भारत रवाना हो गए थे। वे इसी वजह से सिडनी में चल रहे चौथे टेस्ट मैच में नहीं खेल रहे हैं। वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 12 जनवरी से होने वाली वनडे सीरीज के लिए 8 जनवरी को वापस ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे।

रोहित ने शनिवार को बेटी की पहली फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की थी। रोहित ने रविवार को वाइफ रितिका और बेटी के साथ फोटो शेयर कर बताया कि उन्होंने बेटी का नाम 'समायरा' रखा है।

I spent last night



On the last flight to you ❤️



Took a whole day up



Trying to get way up







Baby Samaira ❤️https://t.co/xR2fjlvwOr This video never fails to give me goosebumps @adamlevine pic.twitter.com/XPNtfwS4qX

— Rohit Sharma (@ImRo45) 6 January 2019