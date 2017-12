Previous

रेसलर प्रवीण से मारपीट के मामले में सुशील और समर्थकों के खिलाफ FIR दर्ज

नई दिल्ली। शुक्रवार को दिल्ली के केडी जाधव स्टेडियम में रेसलर सुशील कुमार के समर्थकों द्वारा पहलवान प्रवीण राणा के साथ की गई मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।

सुशील के अलावा इस मारपीट के लिए उनके समर्थकों के खिलाफ भी दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 323 और 341 के तहत मामला दर्ज किया है। सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी एमएस रंधावा ने इसकी पुष्टि की है।

Registered an FIR against wrestler Sushil Kumar and his supporters: DCP Central MS Randhawa on thrashing of wrestler Praveen Rana #Delhi — ANI (@ANI) 30 December 2017

Police registered an FIR under sections 323 and 341 IPC in connection with thrashing of wrestler Praveen Rana allegedly by supporters of wrestler Sushil Kumar. — ANI (@ANI) 30 December 2017

इससे पहले शुक्रवार को केडी जाधव स्टेडियम में जो हुआ, उसे देखकर हर खेल प्रेमी को मायूसी ही होगी, क्योंकि दो बार के ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार और प्रवीण राणा के समर्थकों के बीच जमकर लात-घूंसे चले। दोनों पहलवानों के समर्थकों ने एक-दूसरे पर जमकर कुर्सियां भी फेंकी।

#WATCH: Scuffle broke out between alleged supporters of wrestlers Sushil Kumar and Parveen Rana at K. D. Jadhav Stadium in Delhi; reason not yet ascertained pic.twitter.com/sigLOa3koY — ANI (@ANI) 29 December 2017

सुशील राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों के लिए शुक्रवार को दिल्ली के केडी जाधव स्टेडियम में सेलेक्शन ट्रायल्स के लिए फ्रीस्टाइल के 74 किग्रा वजन वर्ग में उतरे थे। पहलवान जितेंद्र कुमार से उनका कड़ा मुकाबला चला, लेकिन बाजी सुशील के हाथ लगी। इस मैच के बाद सुशील और विरोधी रेसलर के समर्थक आपस में भिड़ गए।

VIDEO: रेसलर सुशील कुमार और प्रवीण राणा के समर्थकों के बीच हाथापाई

हालांकि इसके बाद सुशील कुमार का बयान आया था, जिसमें उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि खेल में इस तरह की घटनाओं की कोई जगह नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालीफाई करने के बाद सुशील कुमार ने कहा कि हमेशा ही उनके गुरु सतपाल और बाबा रामदेव से उन्हें प्रेरणा मिलती रही है।